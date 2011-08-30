У Криму за вихідні потонуло семеро людей

Цими вихідними в Чорному морі й річках у Криму потонуло семеро людей.

Про це йдеться в зведеннях кримського управління МНС за 27-28 серпня.

Так, у Судакському регіоні потонули двоє чоловіків – українець і росіянин, які пірнули під хвилю в селі Прибережне й селищі Новий Світ при штормі силою 2-3 бали, а також 13-річний хлопчик (за одними даними – українець, за іншими – росіянин), який купався в морі в районі Нового Світу.

У селищі Гурзуф (Ялта) загинув 44-річний росіянин, який купався в морі при 5-бальному штормі, а в Партеніті (Алушта) знайдено між камінням у воді тіло 24-річного кримчанина.

У морі біля села Піщане знайдено тіло 62-річного туриста з бази відпочинку (звідки чоловік – МНС не вказує).

У Феодосії, в річці Байбуга, за 50 метрів від берега знайдено тіло невідомої жінки, на вигляд 40-45 років. Місце НП не пристосовано для купання.