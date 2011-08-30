Рівненщина: порушено кримінальну справу щодо директора медучилища

Працівники прокуратури та міліції затримали «на гарячому» під час вимагання та одержання хабара у сумі 10 тисяч гривень директора одного із медичних училищ на Рівненщині.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області, встановлено, що за таку суму грошей директор навчального закладу повинен був зарахувати абітурієнтку на навчання та надати їй ліжко-місце в гуртожитку.

За цим фактом 26 серпня 2011 року прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у значному розмірі, поєднаного з вимаганням).

Фігуранта кримінальної справи затримано в порядку статті 115 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

Триває досудове слідство.