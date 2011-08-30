Сліпим дітям передали підручники із шрифтом Брайля

Національна радіокомпанія України передала бібліотеці Київської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №5 для сліпих дітей надруковані шрифтом Брайля підручники та аудіодиски з унікальними записами озвучених та інсценізованих художніх творів світової й української класики.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НРКУ.

За словами генерального директора НРКУ Тараса АВРАХОВА, «ми раді бодай почасти стати в пригоді дітям, котрі всупереч обставинам пізнають світ, а водночас і нас спонукають бути вимогливішими до себе, докладати не таких уже й великих зусиль, аби наші серця позбувалися набутої в суєтності днів зашкарублості».

Дружба Національної радіокомпанії України та Київської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №5 для сліпих дітей почалася з акції «Радіодиктант національної єдності». Наприкінці 2010 року серед призерів, запрошених на урочисту церемонію нагородження, яка відбулася в стінах НРКУ, були вихованці цієї школи-інтернату. Щоб подякувати навчальному закладу за багаторічну увагу до акції «Радіодиктант національної єдності», НРКУ вирішила виконати найзаповітніше бажання учнів інтернату. Серед незрячих дітей виявилося багато охочих опанувати гру на бандурі, й Українське радіо подарувало їм омріяний музичний інструмент.

Також з’ясувалося, що найбільше незрячі діти потребують книжок, надрукованих шрифтом Брайля, та звукових матеріалів, якими можна користуватися на уроках мови, літератури, історії.

У фондах Українського радіо зберігаються перлини української та світової літератури, озвучені найкращими артистами українських театрів, тому виконати побажання вчителів і учнів та забезпечити їх необхідними для роботи і навчання матеріалами стало для НРКУ приємною і почесною місією. Отож, напередодні нового навчального року Українське радіо приготувало для учнів та викладачів інтернату черговий подарунок.

29 серпня гендиректор Національної радіокомпанії України передав бібліотеці закладу надруковані шрифтом Брайля підручники – “Супутник Букваря” та диски з унікальними аудіозаписами озвучених та інсценізованих художніх творів із фондів Українського радіо (віршовані, прозові та драматичні твори Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, В.Симоненка та ін).