У Полтаві 3-річний хлопчик випав з вікна

У Полтаві 3-річний хлопчик випав із вікна другого поверху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у відділі зі зв`язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області.

За їхніми даними, 26-річна мати залишила 3-річну дитину на 7-річну доньку, коли діти спали. Дівчинка каже, що прокинулася від гучного крику братика, виглянула на вулицю і побачила, що він лежить на землі біля будинку в крові.

Малюка також побачили перехожі й викликали «швидку». Хлопчика доставили до реанімаційного відділення дитячої лікарні із закритою черепно-мозковою травмою і ударом головного мозку тяжкого ступеня. Малюк перебуває в комі.

Під час опитування сусідів і рідних жінки міліціонери з`ясували, що глава сім`ї працює вахтовим методом і практично не буває вдома. Дітей виховує фактично лише його дружина.