У Черкаській області сім’я отруїлася грибами

До Маньківської райлікарні Черкаської області із діагнозом гостре отруєння дикорослими грибами потрапила родина з трьох чоловік із села Харківка Маньківського району.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління МНС в Черкаській області, напередодні до них із подарунком, щойно зібраними в лісі грибами, завітав родич. Смаженими грибами вечеряли усією родиною, через кілька годин усім стало зле. Найбільш стійкою до грибів виявилася бабуся, яка хоча і вживала гриби разом із усіма, проте симптомів отруєння не мала. Вона і викликала до села Харківка, де сталося отруєння, «швидку».

Наразі усі потерпілі перебувають на лікуванні в Маньківській ЦРЛ. Їхній стан лікарі оцінюють як задовільний.