У Чернівцях через загрозу вибуху евакуйовано людей

У Чернівцях через загрозу вибуху було евакуйовано понад 30 мешканців житлового будинку, на даху якого проводились ремонтні роботи.

Як повідомили УНІАН у відділ зв`язків із ЗМІ та роботи з громадськістю УМНС України в Чернівецькій області, 29 серпня о 15:10 до управління МНС в Чернівецькій області надійшло повідомлення про сильну загазованість підвальних приміщень житлового будинку на вулиці Головній обласного центру.

Прибувши за викликом, фахівці УМНС та газової служби встановили, що під час виконання покрівельних робіт працівниками однієї з будівельних фірм з газового балона злили рештки газоліну у водостічну трубу. Через це виникла сильна загазованість парами газу підвальних приміщень будинку, приміщень магазину побутової техніки та розповсюдження газу у повітрі, що при певних обставинах могло спричинити загрозу вибуху.

Рятувальники МНС провели заходи з евакуації 32 чоловік з житлового будинку та магазину. В подальшому рятувальники провітрили приміщення та промила водостічні труби, попередивши ймовірність виникнення надзвичайної ситуації та загрозу життю та здоров’ю людей.

Матеріали стосовно цієї справи передано до правоохоронних органів.