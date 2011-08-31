Донеччина: на лікуванні - один вібріононосій холери

У Донецькій області на лікуванні перебуває один вібріононосій холери, решта після одужання виписані з лікарні.

Про це повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

У повідомленні зазначено, що всього в Донецькій області з 29 травня (початку спалаху) було зареєстровано 33 випадки захворювання і 24 випадки вібріононосія холери.

На сьогоднішній день всі хворі і 23 вібріононосія після одужання виписані. Один вібріононосій перебуває на лікуванні в лікарні міста Макіївки, стан його здоров`я - задовільний.

Проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо локалізації та ліквідації спалахів холери триває, говориться в повідомленні.