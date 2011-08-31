Донеччина: на лікуванні - один вібріононосій холери
08:31, 31 серпня 2011Новини регіонів
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Профілактика триває
У Донецькій області на лікуванні перебуває один вібріононосій холери, решта після одужання виписані з лікарні.
Про це повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.
У повідомленні зазначено, що всього в Донецькій області з 29 травня (початку спалаху) було зареєстровано 33 випадки захворювання і 24 випадки вібріононосія холери.
На сьогоднішній день всі хворі і 23 вібріононосія після одужання виписані. Один вібріононосій перебуває на лікуванні в лікарні міста Макіївки, стан його здоров`я - задовільний.
Проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо локалізації та ліквідації спалахів холери триває, говориться в повідомленні.
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