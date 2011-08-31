У Горлівці через пустощі з вогнем загинула дитина

У місті Горлівці Донецької області через пустощі з вогнем одна дитина загинула, друга дістала великі опіки тіла.

Про це повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області. Згідно з повідомленням, трагедія сталася вчора в Калінінському районі м. Горлівка біля автостоянки - пожежа виникла в покинутому легковому автомобілі «ВАЗ-2101». В результаті пожежі загинув хлопчик, 2004 р.н., учень 2-го класу школи № 53. Також ще один хлопчик, 2000 р.н., учень 5-го класу школи № 53, серйозно постраждав і був госпіталізований до опікового центру м. Донецька. Постраждалу дитину у тяжкому стані доставили до лікарні з діагнозом «опіки III ступеня 60% площі тулуба».

Причина пожежі - дитячі пустощі з вогнем, повідомили в обласному управлінні МНС.