На Дніпропетровщині розпочато програму щодо сімейних форм виховання

Щороку на Дніпропетровщині близько 400 дітей-сиріт будуть усиновлюватися або залучатися до сімейних форм виховання.

Про це голова облдержадміністрації Олександр Вілкул заявив під час презентації Концепції проекту розвитку усиновлення та інших форм сімейного виховання в області «Родина для дитини».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», у презентації також узяли участь міністр освіти й науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, голова обласної ради Євген Удод та інші.

«Я поставив завдання – створити необхідні умови для того, аби щороку в області всиновлювалося й переводилося в дитячі будинки сімейного типу близько 20% або близько 400 вихованців інтернатів області. Переконаний, що завдяки спільним діям обласної влади, соціально-відповідального бізнесу регіону та депутатського корпусу це завдання буде виконано», - сказав Олександр Вілкул.

Концепцію «Родина для дитини» було розроблено з ініціативи губернатора спільно з Благодійним фондом Ріната Ахметов «Розвиток України». Вона передбачає допомогу родинам, які потрапили в скруту, не втратити дитину, а дитині зберегти своїх маму й тата. Також проект спрямований надати допомогу дітям, які перебувають в інтернатах, повернутися в свої сім`ї. Крім того, важливими напрямками Концепції є створення будинків сімейного типу та сприяння всиновленню дітей-сиріт громадянами України.

«Успіх програми такого масштабу і значення визначається багатьма факторами, а головне тим, що вона спрямована на конкретні потреби і потреби дитини. І якщо сьогодні інтернатна система дає дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дах і їжу, то інші базові потреби - безпека, право на гідне майбутнє, і, головне, любов і тепло батьків - не забезпечуються. Завдання нас всіх - працювати саме на це», - зазначив директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний.

Наразі з метою забезпечення якісної підготовки та підтримки діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу в області створено Тренінговий центр. Його завдання – підготувати кандидатів у прийомні батьки та опікуни.

Також у рамках Концепції «Родина для дитини» в області стартує соціальна програма «Депутати за благополуччя сімей». За депутатами та активістами Партії регіонів будуть закріплені неблагополучні сім`ї. В свою чергу, члени партії будуть надавати необхідну допомогу профільним підрозділам служби у справах дітей.

Як повідомлялося раніше, 28 травня 2011 року був підписаний Меморандум між облдержадміністрацією та благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України». Документ передбачає реалізацію в області проекту «Розвиток сімейних форм виховання», який направлений на профілактику соціального сирітства.

ДОВІДКА УНІАН. ДБСТ – дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.

Прийомна сім`я – сім`я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.