Інформація про замінування радіоринку в Києві не підтвердилася

Інформація про замінування столичного радіоринку "Караваєві дачі", за попередніми даними міліції, виявилася неправдивою.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві.

За словами керівника ВЗГ Володимира ПОЛІЩУКА, «судячи з того, що перший вибух обіцяли о 13.00, а другий о 14.00, і вони не відбулися, можна зробити висновок про те, що це чергове неправдиве повідомлення».

Він наголосив, що на місці продовжують роботу співробітники міліції, відпрацювання території на предмет наявності вибухонебезпечних предметів ще не завершено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 серпня, невідомий поінформував, що на радіоринку «Караваєві дачі» в трьох місцях закладено вибухові пристрої. Інформація про це надійшла в міліцію від аноніма об 11.30. Було проведено евакуацію людей з ринку.