Дніпропетровщина планує ліквідувати черги до дитячих садків

Дніпропетровщина до кінця 2012 року планує ліквідувати черги до дитячих садків.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Олександра ВІЛКУЛА.

«На 1 січня 2011 року черга до дитсадків складала 5 тис. 700 дітей. До кінця року буде створено більше 3,5 тис. нових місць. Я поставив завдання керівникам міст та районів в наступному році повністю вирішити цю проблему. Для цього буде виділено необхідне фінансування», - сказав О.ВІЛКУЛ під час відкриття 30 серпня нового дитсадка на 110 місць у житловому масиві Тополя в Дніпропетровську.

За словами губернатора, цього року на Дніпропетровщині буде відкрито 13 дитячих садочків та 35 навчально-виховних комплексів «садочок-школа», що дозволить на 60% скоротити чергу на відвідування дитячих дошкільних закладів в області.

За даними ОДА, в 2011 році фінансування галузі освіти в регіоні зросло відносно минулого року на 500 млн. грн. - до 3,7 млрд. грн. З них 634 млн. грн. – кошти обласного бюджету Дніпропетровщини.