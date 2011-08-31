Донеччина: виписано всіх хворих і вібріононосіїв холери

У Донецькій області з лікарень виписано всіх хворих і вібріононосіїв холери.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

З 29 травня (початку спалаху) в Донецькій області було зареєстровано 33 випадки захворювання на холеру і 24 випадки вібріононосіїв, зокрема в Маріуполі 32 випадки захворювання і 22 вібріононосії, у Волноваському районі 1 випадок захворювання і 1 вібріононосій, у Макіївці 1 вібріононосій.