У Черкасах від отруєння грибами померла дівчинка.

Про це повідомляє черкаське Інтернет-видання «Прочерк» з посиланням на головного токсиколога України Бориса ШЕЙМАНА.

За його словами, цього року це другий випадок дитячої смерті в Україні за таких обставин.

У Черкаській обласній лікарні розповіли, що дівчинка шкільного віку навчалася в одному з інтернатних закладів. На канікули її забирали додому. Дитина мала вади розвитку, тож передбачити її поведінку ніхто не міг. Про те, що вона наїлася сирих грибів, котрі знайшла десь на подвір’ї, батьки дізналися тоді, коли в дитини почалися симптоми отруєння.

При такому сильному отруєнні врятувати дитину було неможливо, зазначають медики.