Державі повернуто кримський санаторій "Місхор"

За рішеннями судів державі повернуто корпус кримського санаторію "Місхор" та готель "Брянськ» у Чернігові.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема, Господарський суд Автономної Республіки Крим 30 серпня визнав недійсним договір купівлі-продажу, згідно з яким ДП "Ялтакурорт" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" незаконно відчужило належний державі спальний корпус санаторію "Місхор".

Як зазначається в повідомленні, цим рішенням було задоволено позов прокурора м. Ялти в інтересах Фонду державного майна України.

Також рішенням Господарського суду Чернігівської області від 29 серпня задоволено позов прокуратури області в інтересах держави в особі Фонду державного майна України та визнано незаконними і скасовано правовстановлюючі документи, на підставі яких неправомірно перейшло у власність Українському ЗАТ по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур" державне майно – готель "Брянськ" загальною площею 5288 кв. м.