Обхват зап'ястка - показник дитячого здоров'я

Є думки, що та чи інша частина тіла людини є показником стану його здоров`я. Наприклад, обхват талії може вказувати на ризик щодо розвитку серцево-судинних захворювань у представниць прекрасної статі.

А останнє дослідження, проведене італійськими фахівцями, показало, що обхват дитячого зап`ястка є достовірним показником ризику розвитку безлічі різних захворювань. Причому цей метод визначення патологій відрізняється універсальністю, тобто його можна застосувати абсолютно до кожного малюка.

Зокрема, за словами італійських учених, за розміром дитячого зап`ястка можна з високою часткою ймовірності припустити можливість розвитку у дитини у майбутньому серцево-судинних патологій.

Так, чим більше обхват дитячого зап`ястка, тим вище у малюка рівень несприйнятливості до інсуліну. Така умова є фактором ризику при розвитку серцево-судинних недуг. Було встановлено, що широкі кістки в області зап`ястка на двадцять відсотків збільшують нечутливість до інсуліну. Відповідно, чим тонше зап`ясток малюка, тим менше ризик виникнення проблем зі здоров`ям. Однак у всьому повинна бути міра. Надто вузьке зап`ясті також може вказувати на слабке здоров`я дитини.

Дослідження проводилося за участю п`ятиста дітей, половина з яких мала надлишкову вагу, а інша половина мала задовільне здоров`я.

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