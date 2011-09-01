На Луганщині жінок відправляли у рабство до Росії

У Луганській області Службою безпеки України ліквідовано створений двома мешканцями Сєверодонецька канал вербування та незаконного переміщення на територію Росії жінок для їх подальшої сексуальної експлуатації.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зловмисники вербували жінок начебто для працевлаштування у будівельній компанії Москви. Після прибуття українок до місця призначення правопорушники шляхом погроз, насильства та обмеження волі відбирали у жінок паспорти та примушували їх надавати сексуальні послуги клієнтам за гроші. Але через деякий час двом жінкам вдалося втекти та звернутися за допомогою в Посольство України у РФ.

Співробітники СБУ встановили особи зловмисників та затримали їх. Ними виявилися двоє безробітних – 35-річні жителі м.Сєверодонецька Луганської області.

За фактом вербування та незаконного переміщення мешканок регіону через державний кордон України з метою подальшої сексуальної експлуатації з використанням обману, погроз та застосуванням насильства, здійсненних за попередньою змовою групою осіб. Службою безпеки України стосовно двох зловмисників порушено кримінальну справу за ч.2 ст.149 Кримінального кодексу України. За цей злочин чинним законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Триває слідство.