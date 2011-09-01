У морі в Криму загинув відпочивальник із Вінницької області

Відпочивальник із вінницького міста Гайсин загинув у Чорному морі на північному заході Криму, ймовірно, через серцевий напад.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Кримського управління МНС.

61-річного українця віднесло в море в другій половині дня 31 серпня в районі села Стерегуще.

Рятувальники на водному мотоциклі відправилися на допомогу чоловікові і доставили його на берег. Відпочивальник перебував у несвідомому стані. Перша медична допомога результату не дала.

"Бригада "швидкої допомоги" констатувала смерть, за попередніми даними, від серцевого нападу", - говориться в прес-релізі.

Проводиться розслідування.