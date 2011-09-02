Повісилася 15-річна школярка: міліція знайшла книги...

У селі Луко Володимирецького району Рівннської області повісилася 15-річна школярка.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Рівненській області, дівчина ввечері 31 серпня пішла до себе в кімнату і зачинилася. Вранці 1 вересня батьки знайшли доньку повішеною. На столі лежала записка.

У кімнаті дівчини правоохоронці виявили книги про магію, хіромантію, анатомію людини, карти Таро.