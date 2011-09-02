Закарпаття: родина з Чехії виростила плантацію конопель

У результаті спільної операції працівників Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, Закарпатського та Рівненського управлінь по боротьбі з організованою злочинністю було викрито двох громадян Чехії, які на території Закарпатської області вирощували коноплю та зберігали боєприпаси.

Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Провівши санкціонований обшук у домогосподарстві однієї із місцевих жительок, убозівці виявили майже 800 кущів конопель, 15 кілограмів марихуани та ручну гранату. Завідували незаконним добром батько та син, громадяни Чеської Республіки. Попередньо встановлено, що представники сімейного підряду вирощували та зберігали зілля з метою подальшого збуту.

Наразі вирішується питання про затримання чоловіків та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Слідство триває.