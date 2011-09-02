Чоловікові, що заснув у кукурудзі, комбайном відрізало ноги

13:14, 02 вересня 2011
Новини регіонів
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Стан постраждалого - тяжкий

У селі Білики Миргородського району Полтавської області 40-річному чоловікові, що заснув на кукурудзяному полі, відрізало комбайном ноги до колін. 

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області.

За їх даними, це сталося в результаті наїзду комбайном при прибиранні кукурудзи на потерпілого, який спав у кукурудзі на полі ТОВ «Луч-Приват». Стан постраждалого - тяжкий. 

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