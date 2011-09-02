У залізниці відсудили 300 тис. грн для дівчинки, травмованої поїздом

Запорізька транспортна прокуратура відсудила у держпідприємства Придніпровська залізниця 300 тисяч гривень для дівчинки, якій на залізничному вокзалі відрізувало руку маневровим ешелоном.

Як розповів УНІАН помічник Запорізького транспортного прокурора Ярослав КОВАЛЕНКО, 14-річна дівчинка була травмована на коліях вокзалу Бердянськ в 2008 році.

«Підліткові відрізало руку в результаті (як доведено експертизами) не лише переходу нею колій у невстановленому місці, а й порушення норм і вимог безпеки руху при проведенні маневрових робіт співробітником Придніпровської залізниці - складачем поїздів залізничної станції «Бердянськ», - повідомив Я.КОВАЛЕНКО.

За його словами, встановлення даного факту і стало підставою для порушення Запорізькою транспортною прокуратурою щодо складача поїздів станції кримінальної справи за ч.2 ст.276 Кримінального кодексу і подання позовної заяви про відшкодування заподіяних постраждалій матеріального збитку і моральної шкоди.

«Попри те, що і складач поїздів, і ДП «ПЗ», як юрособа, своєї вини не визнали, її було доведено в повному обсягу: Бердянський міськрайонний суд засудив складача поїздів до 2 років позбавлення волі і постановив стягнути з Придніпровської залізниці 300 тисяч гривень компенсації на користь дівчинки», яка стала інвалідом, - розповів помічник прокурора.