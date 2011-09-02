Пожежа в Чорноморському заповіднику - наслідок підпалу

Організовано постійне спостереження

Пожежа в Чорноморському біосферному заповіднику (Херсонська область) стала наслідком підпалу. Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної екологічної інспекції в Херсонській області, пожежа на території Потієвської ділянки Чорноморського біосферного заповідника 28 серпня сталася в результаті умисного підпалу. Всього постраждало 112,1 га заповідної зони й 102,2 га охоронної зони. На місці події було організовано постійне спостереження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter