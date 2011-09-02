Пожежа в Чорноморському заповіднику - наслідок підпалу
16:48, 02 вересня 2011Новини регіонів
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Організовано постійне спостереження
Пожежа в Чорноморському біосферному заповіднику (Херсонська область) стала наслідком підпалу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної екологічної інспекції в Херсонській області, пожежа на території Потієвської ділянки Чорноморського біосферного заповідника 28 серпня сталася в результаті умисного підпалу. Всього постраждало 112,1 га заповідної зони й 102,2 га охоронної зони.
На місці події було організовано постійне спостереження.
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