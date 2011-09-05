Матір прикувала 5-річного сина ланцюгом до собачої будки

На Сумщині одна з мешканок Конотопського району прикувала свого 5-річного сина на металевий ланцюг до собачої будки.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, у такій спосіб матір вирішила виховувати дитину.

За її словами, син постійно не слухався. Не знайшовши кращого методу, вона прикувала свою дитину на ланцюг до собачої будки, де хлопчик просидів кілька годин.

“Мені було дуже холодно, я сказав про це мамі, а вона лише винесла мені кофту і сказала, що буду в неї замість собаки”, - розповів згодом правоохоронцям хлопчик.

Крім того, якщо дитина не слухалася, матір била її палицею і закривала в сараї, а щоб хлопчик не втік - підпирала двері ззовні стільцем.

Про це міліціонери дізналися, коли їм зателефонували жителі села. Вони розповіли, що протягом тривалого часу сусідський хлопчик страждає від побоїв та знущань рідної матері. Як стало відомо, жінка веде аморальний спосіб життя, зловживає спиртними напоями та постійно б’є свою молодшу дитину. У неї є ще старший 12-річний син, але той живе у бабусі.

Нині за цим фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи, проводиться додаткова перевірка.