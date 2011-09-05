У Сімферополі в школі знайшли 20 літрів аміаку
...а біля смітника - 12 кг ртуті
У Сімферополі 2 вересня біля смітника знайшли ємність із 12 кілограмами невідомої речовини, схожої на ртуть, а в одній зі шкіл - банку з 20 літрами аміаку.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС.
Рятувальники обробили територію біля контейнерів зі сміттям демеркуризаційним розчином.
Перевищення гранично допустимої концентрації пари ртуті в повітрі не виявлено.
Невідому речовину відправили до сімферопольського міськуправління МНС на тимчасове зберігання.
Ємність із 20 літрами рідкої речовини світлого кольору у виробничій упаковці з написом «Аміачна вода» 25-процентний розчин виявлено в підвалі школи №21.
Концентрація аміаку в повітрі - 0 мг\\ м3.
Рятувальники утилізували речовину.