У морі в Криму потонули дві жінки
11:35, 05 вересня 2011Новини регіонів
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Серцевий напад?
Тіла двох жінок виявлено 3-4 вересня в Чорному морі неподалік від пляжів в Євпаторії і Ялті (Крим).
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.
63-річну жительку Донецької області знайдено за 80 метрів від берега в районі центрального пляжу в Євпаторії. Ймовірна причина загибелі українки - серцевий напад.
54-річна жінку знайдено за 100 метрів від берега пляжу в Ялті. «Тіло було голе, речі лежали на березі, зовнішніх ознак насильницької смерті не спостерігалося. За попередніми даними міліції, смерть наступила в результаті утоплення», - сказано в повідомленні.
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