У Криму під час бійки 1 людина загинула і 4 поранені
Неприязні відносини
Одна людина загинула і четверо одержали ножові поранення у результаті бійки в барі у Сімферопольському районі Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба кримської міліції.
Інцидент стався на вихідних у селі Родникове.
«Бійка, яка швидко переросла у поножовщину, сталася через неприязні відносини на побутовому грунті, що виникли раптово», - йдеться у прес-релізі.
Дорогою до лікарні помер 18-річний хлопець. Четверо чоловіків, наймолодшому з яких 20, а найстаршому – 35, доставлені до лікарні.
Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч.4 ст. 296 (хуліганські дії) Кримінального кодексу України.
Двох підозрюваних у здійсненні хуліганських дій затримано. Особи ще двох чоловік, яких підозрюють у здійсненні вбивства, встановлені. Вони розшукуються. Знаряддя злочину знайшли водолази у річці.
Начальник Головного управління МВС у Криму Сергій РЄЗНІКОВ не бачить міжнаціональних мотивів у бійці.
За даними ЗМІ, у селі Рудникове побилися вірмени і кримські татари. Постраждали татари.