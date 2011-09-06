10 осіб отримали травми в великому ДТП в Києві
10:38, 06 вересня 2011Новини регіонів
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На дорогу витекло пальне
На Житомирському шосе в Києві сталося ДТП за участю автобуса, мікроавтобуса та вантажівки. Травмовано 10 осіб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві.
Сьогодні о 5.14 оперативний диспетчер Головного управління МНС України в м. Києві отримав повідомлення про те, що на Житомирському шосе сталося ДТП за участю автобуса „Мерседес”, мікроавтобуса „Газель” та вантажного автомобіля „Фура-Даф”. Внаслідок ДТП отримали травми 10 осіб, на проїжджу частину дороги стався витік пального. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити виникнення пожежі. Причини ДТП та збитки наразі встановлюються.
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