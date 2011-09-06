Харків: чорнобильці вимагають збереження соціальних гарантій

У Харкові представники чорнобильських організацій пікетують облдержадміністрацію з вимогою збереження соціальних гарантій.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Свободи зібралося близько 70 представників міських чорнобильських організацій. Вони тримають символіку Харківського громадського об’єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильський Спас», і транспаранти з написами: «Вимагаймо виконання Конституції та законів України», «Прокуратура! Довгий час в регіоні порушуються права чорнобильців», «Влада! До чорнобильців дуже довгий час чинилася фінансова, економічна криза. Стоп! Баста!».

За словами голови Харківського громадського об’єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильський Спас» Бориса КОРОТКОВА, у Харкові продовжується безстрокова акція протесту, у якій беруть участь члени «Чорнобильського Спасу» та громадської організації «Інваліди війни – ветерани Чорнобиля».

Він підкреслив, що чорнобильці вимагають виконання передвиборчих обіцянок Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, зокрема у частині надання соціального житла, соціального транспорту, фінансування оздоровлення і лікування ветеранів Чорнобиля.

Крім цього, за словами Б.КОРОТКОВА, активісти вимагають відхилення зареєстрованого у Верховній Раді України законопроекту, відповідно до якого пенсії чорнобильцям визначатимуться постановою КМУ, а не відповідним законом.

«Ми зараз контролюємо Верховну Раду України.: Вона, на жаль, не приймає нормальних законів, а приймає такі закони, які бентежать людей, закони, які виводять людей на вулицю», - сказав Б.УКОРОТКОВ.

Він також додав, що харківські чорнобильці виступають проти монетизації пільг, що заплановано на кінець року.

Б.КОРОТКОВ підкреслив, що харківська акція є безстроковою і «вона буде іскрою, яка розпалить велике полум’я».