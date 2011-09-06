Діти загиблих або постраждалих гірників відпочинуть у Греції

Група дітей працівників шахт «Суходільська-Східна» (ПАТ «Краснодонвугілля») та ім. Бажанова (ДП «Макіїввугілля»), які загинули або постраждали внаслідок аварій у липні 2011 року, відправлені на 10-денний відпочинок до Греції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА.

Рішення про надання максимальної допомоги сім`ям шахтарів було прийнято в рамках роботи урядової комісії з ліквідації наслідків і розслідування причин аварій на шахтах.

Всі витрати на подорож, в тому числі авіаквитки та проживання в готелі, взяла на себе грецька сторона, організацію – МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня на шахті «Суходільська-Східна» (ПАТ «Краснодонвугілля») на горизонті 915 м стався вибух. Загинули 28 гірників, які знаходилися на аварійній ділянці.

Того ж дня, 29 липня, у Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова стався обвал копра.