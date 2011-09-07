У Вінниці у 2012 р. ліквідують черги в дитсадки

Вінницький міський голова Володимир ГРОЙСМАН запевняє, що у 2012 році у місті буде ліквідовано черги у дитячі садки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ГРОЙСМАН сказав під час брифінгу по завершенню позачергової сесії Вінницької міської ради.

«В першому півріччі 2012 року такого поняття, як черги в дитячий садочок в м.Вінниця, існувати не буде, адже ми витратили майже 5 років на те, щоб це питання врегулювати. В 90-і роки з різних причин місто втратило 31 дитячий заклад і ми повинні компенсувати те, що було зруйновано», - сказав міський голова.

В.ГРОЙСМАН повідомив, що завтра відкривається дитячий садочок №6 в районі олієжиркомбінату на 150 дітей, вартість відбудови садочка становила близько 15 млн. грн.

Крім того, мер Вінниці розповів, що спільно з губернатором Вінницької області Миколою ДЖИГОЮ, після майже трьох років переговорів, вдалось вирішили питання про те, щоб повернути ще один садочок з власності Міністерства оборони в комунальну власність міста. «Далі перед нами постало питання, щоб знайти ресурси для його швидкої реконструкції, і ми з Миколою Васильовичем (М.ДЖИГОЮ – УНІАН) звернулись до державного бюджету і сьогодні ми маємо майже 5,7 млн. грн. на реконструкцію дитячого садочка», - зазначив В.ГРОЙСМАН. Тому, за його словами, щоб не відкладати це питання, було скликано позачергову сесію міськради, депутати якої одноголосно перерозподілили ці кошти, отримані шляхом субвенції з державного бюджету через обласний бюджет.

Водночас В.ГРОЙСМАН ще не може однозначно сказати, чи вистачить цих коштів. «Важко відповісти чи цієї цифри вистачить, адже ще додатково буде співфінансування міського бюджету для реконструкції садочка, уточниться проектно-кошторисна документація, але 100%, що ми цей садочок завершимо і він буде відкритий», - запевнив мер Вінниці.

Він зазначив, що крім того, в наступному році в першому півріччі буде здано в експлуатацію садочок, який побудований БМУ-3 на 280 місць в мікрорайоні Поділля за кошти концерну «Поділля», який буде передано місту Вінниця в комунальну власність. «Після запуску в експлуатацію цього садочка ми отримаємо повну ліквідацію черги в дошкільні дитячі заклади», - сказав мер Вінниці.

Проте він зазначив, що керівництву міста й надалі потрібно буде підтримувати цю програму, тому що зростання кількості дітей, які будуть відвідувати дитячі садочки. «Ми не будемо його (питання черг в дитячі садочки - УНІАН) запускати до того стану, як воно було запущено в 2006 році, коли ми мали чергу майже 2 тисячі дітей і тоді відвідували садочок близько 10 тис. дітей, сьогодні це вже більш як 13 тисяч дітей. Тобто, ми компенсували ріст на 3 тисячі і зменшили чергу, фактично ми за цей період створили близько 5 тисяч нових дитячих місць в дитячі садочки», - додав В.ГРОЙСМАН.