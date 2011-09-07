Вінниччина: чоловік приніс гранату на територію лікарні

У Літинському районі Вінницької області чоловік приніс гранату РГ-42 на територію дільничної лікарні.

Про це повідомляє прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Житель с.Уладівки приніс на територію дільничної лікарні, яка розташована у зазначеному селі, невідомий предмет схожий на ручну гранату. Відповідне повідомлення надійшло до районного райвідділу міліції.

Виїхавши на місце події правоохоронці встановили, що знайдений предмет дійсно є ручною гранатою РГ-42. За словами громадянина, граната РГ-42 була знайдена ним 4 вересня 2011 року на узбіччі дороги, яка веде до с. Матяшівка в смітті.

Наразі місце події охороняється працівниками Літинського райвідділу міліції.