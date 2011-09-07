Львівщина: подружжя пенсіонерів померло від домашніх консерв
У Львівській області від отруєння консервами домашнього приготування померло подружжя пенсіонерів, ще двох осіб у важкому стані госпіталізовано.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС у Львівській області, ввечері 5 вересня до інфекційного відділення Бродівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція№ у важкому стані поступило троє осіб – подружжя пенсіонерів (78-річна жінка і 76-річний чоловік) та їхня 39-річна знайома. Усі постраждалі жителі с. Орихівчик Бродівського району вживали рибні консерви домашнього приготування.
6 вересня хворим було поставлено діагноз «ботулізм» та переведено до реанімаційного відділення.
Того ж дня померла 78-річна жінка, а сьогодні помер її чоловік.
39-річну пацієнтку було доставлено до реанімаційного відділення Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.
Крім того, сьогодні у Бродівську ЦРЛ у важкому стані була доставлена 18-річна дівчина, яка гостювала у родини пенсіонерів та разом з ними споживала рибні консерви.
Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання відібрано для лабораторного дослідження проби рибних консервів, вилучено залишки продукту.