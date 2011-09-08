На шахті у Єнакієвому під обвалом опинилися троє гірників

Їх доля залишається невідомою

Вчора о 17.50 у Єнакієвому Донецької області на шахті „Полтавська” ДП „Орджонікідзевугілля” на горизонті 477 м стався обвал породи, під яким опинилися троє гірників. У шахті працювало 97 гірників, які самостійно піднялися на поверхню. Роботу шахти призупинено, повідомляє прес-служба МНС. Станом на 7.00 сьогоднішнього дня доля трьох гірників залишається невідомою. Їхні пошуки тривають. До пошуково-рятувальних робіт залучено підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

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