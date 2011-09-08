У Дніпропетровську відкриється сучасний радіологічний центр

У Дніпропетровську в 2012 році на базі міського онкологічного центру по вул. Космічній відкриється один з найсучасніших радіологічних центрів України.

Про це УНІАН повідомили в управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації.

Будівництво центру, яке через нестачу коштів тривало 13 років, відновлено поточного року. На будівництво виділено 27,6 млн. грн. з обласного бюджету та бюджету Дніпропетровська. Це більше, ніж за всі попередні роки разом взяті, – за 13 років було виділено 19 млн. грн. До кінця 2011 р. планується завершити будівельно-монтажні роботи на об’єкті, а лікування пацієнтів з усієї Дніпропетровщини почнеться вже наприкінці наступного року.

Новий радіологічний центр дозволить проводити 52,5 тис. сеансів опромінювання протягом року, що втричі більше, ніж сьогодні.

У центрі буде встановлено 4 апарати для променевої терапії – такої кількості сучасної техніки немає в жодному медичному закладі України.

Персонал лікарні проходитиме спеціальну підготовку та навчання. Крім того, досягнуто домовленості з Дніпропетровським національним університетом ім. О. Гончара щодо підготовки у виші спеціалістів-радіологів. На базі радіологічного центру заплановано проведення практичних занять студентів кафедри онкології та медичної радіології Дніпропетровської медичної академії, а також всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.