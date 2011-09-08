Крим: чоловік розбещував падчерок 8-ми та 11-ти років

У Криму судитимуть 48-річного жителя Джанкойського району, який протягом місяця здійснював розпусні дії по відношенню до своїх падчерок, восьми й одинадцяти років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Криму, чоловіка звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу України «Розбещення неповнолітніх».

Свою провину він визнав частково. Судмедекспертиза дала висновок, що затриманий психічно здоровий.

Дівчатка навчаються в інтернаті, приїжджали додому лише під час шкільних канікул.

Чоловік примушував дітей дивитися порнофільми й мультфільми порнографічного змісту, а потім виконувати всілякі сексуальні забаганки. У разі непокори кричав і погрожував дітям розправою. Також він заборонив дівчаткам розповідати будь-кому про їхні "ігри", тому залякані сестри мовчали.

Дівчатка якось пішли в гості до тітки й розповіли про знущання двоюрідному братові, який передав розмову дорослим.

Мати дітей звернулася до міліції. Педофіла затримали.