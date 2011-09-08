Через зсув призупинять заняття в одній з шкіл Ялти

Кримське управління МНС рекомендує мерові Ялти Олексію БОЯРЧУКУ призупинити заняття в школі №13, де навчається майже 250 дітей, оскільки її будівлю руйнує зсув.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УМНС.

Фахівці «КримНДІпроект» і «КРП Протизсувне управління» обстежували навчальний заклад. «Виявлені численні деформації у вигляді зсуву несучих конструкцій, тріщин в несучих конструкціях, перегородках, на підпірних стінах. Простежуються обвальні деформації у вигляді валу, наповзання і зсувних тріщин розтягнення, просідання в нижній частині території школи і в підвалі. Існуючий стан конструкцій будівлі школи свідчить про втрату їх сейсмостійкості», - йдеться в прес-релізі.