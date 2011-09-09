У Черкасах під обвалом гаража загинув чоловік

У Черкасах сьогодні внаслідок обвалу гаражу загинула людина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Черкаській області, рятувальники знайшли тіло чоловіка. Щоб дістати його з-під завалу, довелося використовувати спеціальне аварійно-рятувальне обладнання, домкрати та надувні подушки. Загиблим виявився 39-річний житель Драбівського району Черкащини. Обставини загибелі з`ясовують слідчі УМВС.