У Черкасах під обвалом гаража загинув чоловік
09:17, 09 вересня 2011Новини регіонів
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Обставини загибелі з`ясовують
У Черкасах сьогодні внаслідок обвалу гаражу загинула людина.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Черкаській області, рятувальники знайшли тіло чоловіка. Щоб дістати його з-під завалу, довелося використовувати спеціальне аварійно-рятувальне обладнання, домкрати та надувні подушки. Загиблим виявився 39-річний житель Драбівського району Черкащини. Обставини загибелі з`ясовують слідчі УМВС.
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