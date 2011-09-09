На Черкащині - нашестя гусіні американського білого метелика

У семи районах Черкаської області спостерігається сплеск активності шкідника - американського білого метелика.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства, в результаті обстеження фахівцями лісозахисного підприємства «Київлісозахист» виявлено осередки звичайного соснового пильщика в насадженнях Прохорівського, Ліплявського та Вільхівського лісництв Золотоніського лісгоспу на площі 2502 га та в насадженнях Чорнявського лісництва Чигиринського лісгоспу на площі 4970 га. Щільність заселення крон згаданим шкідником становила від 20 до 140 колоній пильщика, що загрожувало знищенню 50% рослин.

У зв’язку з цим з метою захисту насаджень від повного знищення були проведені винищувальні заходи в осередках соснового пильщика.

Як повідомили фахівці Державної інспекції з карантину рослин по Черкаській області, американський білий метелик вражає майже 300 видів рослин. Плоди його не цікавлять, лише листя. Сам метелик не пошкоджує рослин, а лише відкладає від 200 до 2000 яєць, з яких утворюється гусінь, котра перелазить із дерева на дерево, об’їдаючи листя.

В Черкаській області метелик в червні і в серпні відкладає яйця. Восени гусінь утворює гнізда, перетворюючись на лялечку й зимує у коконі.

У даний час ця гусінь поширена в Тальнівському, Шполянському, Чигиринському, Лисянському, Золотоніському, Чорнобаївському та Драбівському районах Черкаської області. Боротися з американським білим метеликом важко, бо гнізда можуть бути дуже високо.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня влада Кіровограда звернулася до керівників підприємств, організацій, установ і власників приватних садиб з проханням допомогти у боротьбі зі шкідником – американським білим метеликом.