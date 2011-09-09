Тернопільщина: батько жорстоко побив свою 1-річну дочку

На Тернопільщині порушили кримінальну справу проти батька, який жорстоко побив свою 1-річну дитину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, голова сім’ї, залишившись вдома наодинці із донькою, будучи у стані алкогольного сп’яніння, почав дратуватися через плач дівчинки. Не зумівши заспокоїти доньку, він почав бити її в голову.

Коли ж додому повернулася дружина і побачила непритомну дитину, вона намагалася викликати лікарів. Однак чоловік завадив їй це зробити, пригрозивши, що якщо вона зателефонує в лікарню з приводу побиття дитини, то він поб’є її та ще двох їхніх малолітніх дітей.

Згодом судмедексперти виявили у дитини закриту черепно-мозкову травму з переломом кісток склепіння черепа та забоєм речовини головного мозку, що належать до тяжких тілесних ушкоджень.

Прокурор Кременецького району порушив щодо чоловіка, який проживає в одному із сіл району, кримінальну справу за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень за ст. 166 та ст. 121 Кримінального кодексу України.