На Хмельниччині випекли коровай вагою 700 кг

На Хмельниччині виробник пекарських виробів «Український кристал» (Кам’янець-Подільський) випік 700-кілограмовий коровай.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста презентація хлібобулочного виробу відбулася сьогодні у Хмельницькому під час щорічної 27-ої обласної сільськогосподарської виставки«Агро-Поділля 2011».

За словами начальника Головного управління агропромислового розвитку Хмельницької ОДА Олега СТРІЛЕЦЬКОГО, коровай виготовлений із зерна урожаю-2011.

«У такий спосіб ми символічно відзначили доробок аграріїв на цьогорічних жнивах. Завдяки їхній праці Хмельницька область за шість місяців цього року посіла перше місце за показниками розвитку АПК», - зазначив він.

За його словами, на випічку виробу було витрачено 800 яєць, 25 кг масла, 10 кг олії та різних необхідних компонентів.

Чиновник додав, що цьогорічний коровай важчий на 200 кілограмів, ніж торік.

Як повідомляв УНІАН, торік кам’янець-подільські пекарі презентували півтонний святковий хліб у Хмельницькому музично-драматичному театрі імені Старицького під час урочистих заходів з нагоди професійного свята працівників сільського господарства.