У Краматорську дві 17-річні дівчини напали на таксиста

У Донецькій області Краматорський міський суд засудив двох 17-річних дівчат, які навчалися у ПТУ, до 3-х і 4-х років позбавлення волі за напад на таксиста.

Про це сьогодні повідомляє краматорська газета «Восточный проект».

Згідно з повідомленням, того дня водій таксі взяв пасажирів - двох 17-річних дівчат біля міського Критого ринку. Одна з них сіла поряд з водієм, інша - позаду нього.

На прохання дівчат таксист возив їх у різні кінці міста, а потім на безлюдній міській вулиці пасажирка, яка сиділа позаду, вдарила водія ножем у потилицю. Поранення виявилося не дуже тяжким, і таксист встиг не тільки витягнути ніж, а і від’їхати перш, ніж друга дівчина, слідом за першою, хотіла втекти з машини.

Водій одразу здав дівчину, що залишилася у таксі, до міліцію, а іншу знайшли наступного ранку.

Як пізніше з`ясувалося на суді, дівчина, яка ножем вдарила таксиста, напередодні загубила 500 грн. батьківських грошей. Вона не змогла їх позичити у друзів, і, змовившись з подругою, вирішила отримати їх злочинним шляхом, напавши і пограбувавши таксиста.

Дівчата детально продумали план нападу, взяли два ножі, шприц з розчином, щоб змити кров, рукавички.

Тепер за скоєне вони мають провести за ґратами 3 і 4 роки. Більший термін одержала та з них, яка завдавала ножового удару таксисту.