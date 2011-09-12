У Тернополі розпочалась першість міста з оздоровчого бігу

У Тернополі розпочалась відкрита першість міста з оздоровчого бігу «Тернопільська Озеряна-2011».

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, учасники традиційно пробіжать навколо Тернопільського озера, подолавши дистанцію у 9,25 км. Забіг проводиться з нагоди Дня фізичної культури і спорту.

Участь у забігу можуть взяти усі бажаючі. Організатори змагань, окрім переможців, які долають дистанцію найшвидше, нагороджують також найстаршого і наймолодшого учасників забігу.

Організаторами марафону виступили міське управління сім’ї, молоді та спорту, тернопільський центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх», обласне відділення Національного Олімпійського комітету України.

Під час проведення «Тернопільської Озеряни» раз на рік відкривають ділянку території водоканалу, прилеглу до озера, аби нею могли пробігти спортсмени.