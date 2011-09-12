У Тернополі цигарки міняли на морозиво
12:32, 12 вересня 2011Новини регіонів
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Боротьба з палінням
У Тернополі проводиться акція «Україна майбутнього за здоровий спосіб життя», спрямована на боротьбу з палінням.
Як передає кореспондент УНІАН, в її рамках дівчата з модельного агентства безкоштовно пропонують перехожим великі порції морозива в обмін на цигарки. Акція проходить в центрі міста. У такий спосіб організатори заходу намагаються пропагувати здоровий спосіб життя, доводячи, що замість того, аби труїти свій організм нікотином, краще поласувати морозивом.
Антинікотинова акція триватиме у Тернополі упродовж трьох годин.
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