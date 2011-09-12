У Жмеринці автомобіль на тротуарі задавив двох пішоходів

У місті Жмеринка Вінницької області 39-річний водій автомобіля «Mitsubishi Grandis», місцевий житель, не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, де на смерть збив двох пішоходів.

Про це повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Постраждалими виявились 43-річний чоловік та його 17-річна дочка, які від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди.

За попередніми висновками водій іномарки керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», яка карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років.

Стосовно зловмисника вжито запобіжний захід – утримання під вартою. Ведеться слідство.

Загалом за вісім місяців поточного року на Вінниччині сталися 303 дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинули 54 людини, а 337 отримали травми різного ступеня важкості. З вини п’яних водіїв на території області сталося 57 автопригод. У 17 з них - 6 людей загинули, а 22 травмовані.