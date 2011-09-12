Одеса: суд повернув державі санаторій імені Пирогова

В Одеській області суд за позовом прокуратури повернув державі незаконно відчужені споруди держпідприємства «Клінічний санаторій ім. Пирогова».

Як сьогодні повідомляє Відділ зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, рішенням Господарського суду Одеської області 5 вересня 2011 року задоволено позов прокуратури Суворовського району Одеси в інтересах держави в особі Фонду державного майна України.

Суд визнав недійсним договір купівлі-продажу частини споруд ДП «Клінічний санаторій ім. Пирогова» площею понад 34 тис. кв. м., за яким майно незаконно відчужено на користь приватного підприємства. Також суд визнав за державою право власності на ці споруди та зобов`язав ПП передати їх санаторію.