Вінниччина: п’яний водій збив двох 17-річних дівчат

В селі Мала Киріївка Бершадського району Вінницької області 29-річний водій ЗАЗ «TF55YO» скоїв наїзд на двох 17-річних місцевих жительок, одна з яких померла на місці пригоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За попередніми даними, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рухаючись в темну пору доби по неосвітленій ділянці вулиці, він скоїв наїзд на дівчат.

Від отриманих травм одна з потерпілих померла на місці пригоди, інша – з тілесними ушкодженнями у вигляді перелому обох ніг, госпіталізована до травматологічного відділення Бершадської центральної районної лікарні. Загрози її життю немає.