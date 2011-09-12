Тернопільщина: в річці Збруч - масова загибель риби

На Тернопільщині, у річці Збруч, біля Боднарівської ГЕС, виявлено масову загибель риби.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, для вивчення причини загибелі риби у Збручі на місце події виїжджали заступник начальника Держекоінспекції в Тернопільській області, старший держінспектор обласного Державного управління охорони навколишнього середовища, в. о. начальника Гусятинського райвідділу МНС. Ними встановлено факт загибелі 652 шт. непромислової риби вверх по течії від Боднарівської ГЕС на ділянці 3 км.

Працівниками Держекоінспекції взято проби води та загиблої риби для з’ясування причин інциденту.