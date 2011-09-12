Чернігівщина: державі повернуто дитячий санаторій

На Чернігівщині за позовами прокуратури у власність держави повернуто майно дитячого санаторія імені Щорса та готелю "Брянськ", яке було незаконно відчужене Федерацією професійних спілок України.

Як сьогодні повідомляє Відділ зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, Господарським судом Чернігівської області 7 вересня 2011 року визнано обґрунтованим та задоволено у повному обсязі позов заступника прокурора Чернігівської області про визнання за державою права власності на майно Державного підприємства "Дитячий санаторій ім.Щорса" і зобов’язання повернути його із чужого незаконного володіння. Зазначений об’єкт санаторно-курортного призначення, який перебував лише у віданні Федерації профспілок України, незаконно, без погодження з Фондом державного майна України, було зареєстровано як власність ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця".

За позовом заступника прокурора Чернігівської області 8 вересня 2011 року Господарським судом Чернігівської області за державою визнано право власності на майно готелю "Брянськ" балансовою вартістю понад 3 млн. грн., зобов’язано повернути його із чужого незаконного володіння. Вказане майно усупереч вимогам Закону України "Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування", постанов Верховної Ради України "Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього СРСР, розташовані на території України" та "Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР", з порушенням права на нього держави, неправомірно було зареєстровано за приватним акціонерним товариством "Укрпрофтур".