Луганщина планує до 2018р. розв’язати проблему з дитсадками

Луганська обласна влада має намір до 2018 року повністю вирішити проблему забезпечення потреб населення Луганської області в дошкільній освіті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила на брифінгу начальник Головного управління науки і освіти Луганської обласної державної адміністрації Ірина ЦИМБАЛ.

За її словами, для цього області необхідно 499 млн. грн. з державного бюджету і 61 млн. грн. з місцевих бюджетів. При цьому основні роботи будуть виконані в 2012 році, а до 2015 планується відновлення системи дошкільних установ у сільській місцевості. В цілому, в планах обласної влади відновити 50 установ і побудувати 7 нових.

На сьогоднішній день, за словами І.ЦИМБАЛ, є можливість забрати в комунальну власність 19 відомчих дошкільних установ. Три таких установи в Лисичанську вже передано в комунальну власність, ще одну буде найближчим часом передано Свердловській громаді. Це додасть 330 нових місць для дітей області.

Ще одним напрямом роботи є створення навчально-виховних комплексів і передача шкільних приміщень, що не використовуються, дитячим садкам. Вже 10 таких дитсадків почали свою роботу, ще 26 планується відкрити до кінця року. Завдяки цьому напряму в системі дошкільних установ з`явиться 675 місць. Також використовується такий резерв, як створення нових груп у вже існуючих дошкільних установах. Це вже допомогло створити 1000 додаткових місць.

«На сьогоднішній день 63,9% дітей охоплено дошкільною освітою. Але за цим показником враховуються діти з моменту народження, а в дитячий садок приймають лише з трьох років. Якщо врахувати цей нюанс, то у нас виходить охоплення близько 80%. У міру ж того, як будуватимуться і реконструюватимуться нові дошкільні установи, цей показник до кінця року збільшиться», – наголосила І.ЦИМБАЛ.