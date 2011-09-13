Сумщина: викиди шкідливих речовин в атмосферу збільшилися на 9,6%

11:37, 13 вересня 2011
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16 тисяч 984,9 тонн

У Сумській області в січні-червні 2011 р. в атмосферу надійшло 16 тисяч 984,9 тонн шкідливих речовин, що на 9,6% більше, ніж у відповідному періоді 2010 р.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Головного управління статистики в Сумській області, в сумарній кількості шкідливих речовин викиди метану і оксиду азоту, що належать до парникових газів, становили, відповідно, 4 тис. 418,3 т і 18,4 т.

Окрім цих речовин, в атмосферу за I півріччя 2011 р. стаціонарними джерелами було викинуто 1064,7 тис. т діоксиду вуглецю, який також впливає на зміну клімату.

Найбільші обсяги викидів спостерігалися у м. Суми (40,4% від загального обсягу викидів), Сумському (25,7%), Роменському (14,0%) і Охтирському (10,1%) районах.

Щільність викидів із розрахунку на квадратний кілометр площі області в січні-червні 2011 р. становила 0,7 т, проте в окремих містах і районах цей показник значно вищий. Зокрема - у м. Суми (47,3 т), м. Охтирка (10,0 т), м. Ромни (7,4 т), м. Шостка (6,6 т), м. Конотоп (1,3 т), Сумському (2,4 т), Охтирському (1,3 т), Роменському (1,3 т) районах.

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